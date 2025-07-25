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Minguzzi ailesini tehdit etmişti: 16 yaşındaki şahıs tutuklandı

İstanbul'da öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA25 Temmuz 2025 Cuma 14:12 - Güncelleme:
Minguzzi ailesini tehdit etmişti: 16 yaşındaki şahıs tutuklandı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, 24 Ocak'ta Kadıköy'de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medya platformlarında tehdit içerikli mesajların paylaşıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemelerde söz konusu paylaşımları yaptığı tespit edilen H.Y.Ç. (16) polis tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli H.Y.Ç. tutuklandı.

Sanık sayısı 4'e yükseldi

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