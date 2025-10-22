Minguzzi cinayeti davasında acılı aileye tehdit mesajları gönderen caniler hakkında yürütülen soruşturma, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na devredildi.

KATİLLERE 24'ER YIL HAPİS

İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada cinayeti işleyen sanıklar için dün (21 Ekim) karar çıktı.

Mahkeme heyeti, cinayeti işleyen iki sanık için kasten öldürme suçundan tahrik indirimi uygulanmadan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezası verdi. Diğer iki sanık için beraat ve tahliye kararı verildi.

Başsavcılık iki sanığın tahliyesine kararına itiraz etti. Öte yandan korkunç cinayetle ilgili yargılama sürerken Mattia Ahmet'in ailesine yönelik tehdit mesajları da bitmek bilmedi.

"SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME" SUÇUNDA 1 YIL 8 AY HAPİS

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bazı soruşturmalar tamamlandı. Açılan davalarda kararlar çıktı. Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi 5 suça sürüklenen çocuk hakkında yaş küçüklüğü maddesinden indirim uygulanarak 'suçu ve suçluyu övme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti.

'Silahla birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 4 suça sürüklenen çocuk hakkında beraat kararı veren mahkeme, suça sürüklenen çocuk M.G.'nin ise 'silahla tehdit' suçundan yaş küçüklüğü maddesinden indirim uygulanarak 4 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. M.G.'nin tutukluluk halinin devamına hükmedilirken diğer 4 suça sürüklenen çocuğun ise adli kontrol şartı ile tahliyelerine karar verildi.

Bakırköy 8. Asliye Mahkemesi ise tutuklu sanık Çınar Diril'i "zincirleme şekilde tehdit" suçundan 3 yıl, "hakaret" suçundan ise 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Diril'in tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Tutuksuz sanık Barış Ayata ise "suçu ve suçluyu övme" suçunu basın yoluyla işlemesi nedeniyle 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Ayata'nın "birden fazla kişi ile birlikte tehdit" suçundan ise beratine hükmetti.

Minguzzi'yi canice öldüren katillere destek çıkan vicdansızlar yargılamalara rağmen durmak bilmedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni soruşturmalar kapsamında F.A. ve suça süreklenen çocuk H.Y.Ç. de gözaltına alındı. Katillere arka çıkanlar, acılı anne Yasemin Minguzzi'yi Bakırköy Meydanda gözyaşları içinde oturma eylemi yaparken bile, "Şikayetini geri çekmezsen seni de o veletin yanına gömeriz" mesajıyla tehdit etti. Yasemin Minguzzi, telefonuna gelen o mesajı basın mensuplarına gösterdi.

Sabah'ta yer alan habere göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve devam eden tehdit soruşturmaları kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Genel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na devredildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, o canilere destek verip Minguzzi'nin ailesini tehdit edenlere yönelik yürüttüğü geniş çaplı soruşturmalarını sürdürüyor.

Şüpheli şahıslar arasındaki örgütsel illiyet bağları ve ilişkileri sorgulanıyor.

