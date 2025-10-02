Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından tutuklanan B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istenirken, sanıklara yardım eden M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan dava açılmıştı.

Suçları cezasız kalmayacak Kartal'daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5'inci celsesi başladı. Duruşmaya, Minguzzi'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı da izleyici olarak duruşma salonunda bulundu.

Minguzzi ailesine destek için adliyeye gelen vatandaşlar ve avukatlar duruşma salonunun önünde 'Mattia Ahmet için adalet' şeklinde slogan attı. Duruşmada tanık dinlenmesi bekleniyor.

DURUŞMADAKİ GERGİNLİK DIŞARI TAŞTI

Duruşmada, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ile sanıklar arasında sorgu sırasında gerginlik çıktı. Mahkeme hakimi, salonda tansiyonun yükselmesi üzerine duruşmaya ara verdi.