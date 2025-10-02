İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2025 Perşembe / 10 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6152
  • EURO
    49,0361
  • ALTIN
    5199.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Minguzzi cinayeti davasında gerginlik... ''Kaynaştırma raporu'' duruşmayı karıştırdı
Güncel

Minguzzi cinayeti davasında gerginlik... ''Kaynaştırma raporu'' duruşmayı karıştırdı

Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada 5'inci celse başladı. Duruşmada tanık dinleneceği öğrenildi. Duruşmada, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ile sanıklar arasında sorgu sırasında gerginlik çıktı. Mahkeme hakimi, salonda tansiyonun yükselmesi üzerine duruşmaya ara verdi. Öte yandan Sanık avukatının sanık A.Ö.'nün ilkokul dönemine ait bir 'kaynaştırma raporu'nu mahkemeye sunması, destek için gelen vatandaşların tepkisini çekti.

IHA2 Ekim 2025 Perşembe 11:00 - Güncelleme:
Minguzzi cinayeti davasında gerginlik... ''Kaynaştırma raporu'' duruşmayı karıştırdı
ABONE OL

Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından tutuklanan B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istenirken, sanıklara yardım eden M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan dava açılmıştı.

Suçları cezasız kalmayacak

Kartal'daki Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5'inci celsesi başladı. Duruşmaya, Minguzzi'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı da izleyici olarak duruşma salonunda bulundu.

Minguzzi ailesine destek için adliyeye gelen vatandaşlar ve avukatlar duruşma salonunun önünde 'Mattia Ahmet için adalet' şeklinde slogan attı. Duruşmada tanık dinlenmesi bekleniyor.

DURUŞMADAKİ GERGİNLİK DIŞARI TAŞTI

Duruşmada, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ile sanıklar arasında sorgu sırasında gerginlik çıktı. Mahkeme hakimi, salonda tansiyonun yükselmesi üzerine duruşmaya ara verdi.

"Oğlunu öldürdük, sıra sende"

Sanık avukatının sanık A.Ö.'nün ilkokul dönemine ait bir 'kaynaştırma raporu'nu mahkemeye sunması, destek için gelen vatandaşların tepkisini çekti. Aranın verilmesinin ardından bir vatandaş, sanık adına engelli raporu sunduğu gerekçesiyle sanık avukatına tepki gösterdi. 'Adam öldürürken engelli değiller, şimdi mi engelliler? Utanmadan katillere engelli mi diyeceksiniz? Vicdanın yok mu senin? Vicdanın olsa o katilleri savunmazsın" diyerek tepkisini dile getirdi. Destek için adliyeye gelen diğer vatandaşlar da sanık avukatlarını yuhalayarak protesto etti.

Minguzzi cinayetinde yeni görüntülere ulaşıldı!
  • ahmet minguzzi
  • cinayet
  • dava
  • sanık
  • hakim

ÖNERİLEN VİDEO

Dnipropetrovsk bölgesinin kontrolü Rusya'ya geçti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.