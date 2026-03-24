İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3522
  • EURO
    51,4974
  • ALTIN
    6308
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Minguzzi cinayeti tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu: Ailesine tehdit mesajı gönderen şüpheli yakalandı

İstanbul Kadıköy'de, bıçaklanmasının ardından yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye, sosyal medya üzerinden tehdit ve hakarette bulunan zanlı gözaltına alındı.

AA24 Mart 2026 Salı 16:54
ABONE OL

Yasemin Akıncılar Minguzzi, 21 Mart'ta Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine müracaatta bulunarak, sosyal medya üzerinden çeşitli hesaplarla tehdit ve hakaret içerikli yorumlar ve mesajlar aldığını bildirdi.

Gasp Büro Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordineli yürüttüğü çalışmalarda, Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye mesaj gönderen ve tehdit içerikli paylaşım yapan zanlının M.E.U. (34) olduğu tespit edildi.

Yalova'da gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı M.E.U. savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklaması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

  • kadikoy bıçaklama
  • mattia minguzzi
  • yasemin akincilar
  • tehdit

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.