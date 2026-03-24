Minguzzi cinayeti tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu: Ailesine tehdit mesajı gönderen şüpheli yakalandı

Yasemin Akıncılar Minguzzi, 21 Mart'ta Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine müracaatta bulunarak, sosyal medya üzerinden çeşitli hesaplarla tehdit ve hakaret içerikli yorumlar ve mesajlar aldığını bildirdi.

Gasp Büro Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordineli yürüttüğü çalışmalarda, Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye mesaj gönderen ve tehdit içerikli paylaşım yapan zanlının M.E.U. (34) olduğu tespit edildi.

Yalova'da gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı M.E.U. savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklaması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.