  • Minguzzi cinayetinde delil karartma girişimi: Yeni görüntülere ulaşıldı
Kadıköy bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle bağlantılı olarak daha önce serbest bırakılan Müslüm Ayberk D., Sancaktepe'deki evinde uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Şüphelinin cinayet anına ait görüntüleri sildiği ve bilgisayarına indirip defalarca izlediği ortaya çıktı.

CANSU YÜCEL10 Nisan 2026 Cuma 09:21
Kadıköy'de akranları tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle bağlantılı olarak serbest bırakılan Müslüm Ayberk D., bu kez Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelinin dijital cihazlarında yapılan incelemede cinayet günüyle ilgili delil karartma girişimi tespit edildi.

Cezaevinde tepki çeken poz

CİNAYETLE BAĞLANTILI ŞÜPHELİYE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesiyle bağlantılı olarak daha önce serbest bırakılan Müslüm Ayberk D., bu kez Sancaktepe'deki evinde uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Müslüm Ayberk D.'nin cep telefonu ve bilgisayarında yapılan incelemelerde delil karartma girişimi tespit edildi.

Kadıköy'deki bit pazarında akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi (14) cinayetiyle bağlantılı olarak daha önce serbest bırakılan Müslüm Ayberk D., bu kez uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

CİNAYET GÖRÜNTÜLERİNİ BİLGİSAYARINA İNDİRİP DEFALARCA İZLEMİŞ

Sancaktepe'deki evinde yakalanan Ayberk D.'nin cep telefonu ve bilgisayarında inceleme yapıldı. Cinayet günüyle ilgili görüntü ve fotoğrafları silerek delil karartmaya çalıştığı anlaşılan D.'nin cinayet anına ait görüntüleri bilgisayarına indirip defalarca izlediği tespit edildi.

Müslüm Ayberk D., uyuşturucu suçundan sorgulandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Manisa'da kahreden olay: Tamir etmek için altına girdiği minibüsün altında kaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
