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Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! İki kişi daha gözaltına alındı

Henüz 15 yaşındayken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi soruşturmasına ilişkin gözaltına alınan iki şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

AA6 Mayıs 2025 Salı 23:04 - Güncelleme:
Minguzzi cinayetinde yeni gelişme! İki kişi daha gözaltına alındı
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Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 18 yaşından küçük şüpheliler M.A.D ile A.Ö. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.

Buradaki işlemleri devam eden şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Sanıkların yargılamalarının devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha görüldüğü tespitine yer verilmişti.

Cinayeti gülerek anlatmış

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