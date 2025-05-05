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Minguzzi davasında kan donduran olay! Metrobüs durağında cinayeti anlatmışlar

Minguzzi cinayeti davasına ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler kan dondurdu. Görüntülerde B.B. ve U.B.'nin metrobüs durağında arkadaşlarına cinayeti anlattığı görüldü.

AKŞAM GAZETESİ5 Mayıs 2025 Pazartesi 07:27 - Güncelleme:
Minguzzi davasında kan donduran olay! Metrobüs durağında cinayeti anlatmışlar
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İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak günü Ahmet Mattia Minguzzi (14) uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2 suça sürüklenen çocuğun yargılandığı dava dosyasına, saldırıyla ilgili kamera görüntülerinin çözümleri eklendi.

Raporda katil B.B. ve Minguzzi'ye tekmeler atan U.B.'nin cinayet sonrası görüntüleri de yer aldı. B.B. ve U.B.'nin saldırıdan sonra Fikirtepe Metrobüs durağında arkadaşlarına cinayeti anlattığı görüntüleri kan dondurdu.

Görüntülerde B.B. gülerek, Minguzzi'yi nasıl bıçakladığını anlatıyor.

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