İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak günü Ahmet Mattia Minguzzi (14) uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2 suça sürüklenen çocuğun yargılandığı dava dosyasına, saldırıyla ilgili kamera görüntülerinin çözümleri eklendi.

Raporda katil B.B. ve Minguzzi'ye tekmeler atan U.B.'nin cinayet sonrası görüntüleri de yer aldı. B.B. ve U.B.'nin saldırıdan sonra Fikirtepe Metrobüs durağında arkadaşlarına cinayeti anlattığı görüntüleri kan dondurdu.

Görüntülerde B.B. gülerek, Minguzzi'yi nasıl bıçakladığını anlatıyor.