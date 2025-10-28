İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2025 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1447
Güncel

Minguzzi davasında yeni gelişme! Başsavcılık açıkladı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili görülen davada beraat ve tahliye kararlarına itiraz edilerek istinaf mahkemesine başvurulduğunu açıkladı.

28 Ekim 2025 Salı 12:35
Minguzzi davasında yeni gelişme! Başsavcılık açıkladı
Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın yargılandığı dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. Mahkeme, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. hakkında 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıl hapis cezasına hükmetti. Diğer sanıklar, A.Ö. ve M.A.D. için ise ayrı ayrı beraat ve tahliye kararı verildi.

DAVA İSTİNAFA TAŞINDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemenin verdiği karara ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Daha önceki basın açıklamamızda belirtildiği üzere; İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza

Mahkemesinin 2025/142 esas sayılı dosyası kapsamında, kaleme alınan gerekçeli karar 28.10.2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza tebliğ edilmiş olup, CMK 273/1 maddesi gereğince ivedi olarak mütalaaya aykırı çıkan suça sürüklenen çocukların (A.Ö. ve M. A. D) beraat ve tahliye kararına karşı CMK 273/1 maddesi gereğince aynı gün istinaf kanun yoluna başvurulmuştur" denildi.

