İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2025 Salı / 23 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,839
  • EURO
    43,756
  • ALTIN
    4091.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Minguzzi davasında yeni gelişme! ''Kovuşturmaya yer yok'' kararı verildi
Güncel

Minguzzi davasında yeni gelişme! ''Kovuşturmaya yer yok'' kararı verildi

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan çocuk sanık B.B'nin cinayette kullandığı bıçakla ilgili açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Kararda, gelen rapora göre suçun yasal unsurları oluşmadığı vurgulanarak, kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi.

AA20 Mayıs 2025 Salı 16:17 - Güncelleme:
Minguzzi davasında yeni gelişme! ''Kovuşturmaya yer yok'' kararı verildi
ABONE OL

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen kararda, B.B. hakkında "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan soruşturma açıldığı, bıçakla ilgili kriminal inceleme yapıldığı aktarıldı.

İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, bıçağın 10.3 santimetre uzunluğunda, tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz, sırtı küt ve yeşil plastik kabzalı olduğu belirtildi.

Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Bıçağı böyle almışlar

Bıçağın sahip olduğu özellikleri bakımından Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da belirtilen yasak niteliğini taşıyan bıçaklardan olmadığı kaydedildi.

Kararda, gelen rapora göre suçun yasal unsurları oluşmadığı vurgulanarak, kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi.

Aileyi tehdit edenlere istenen ceza belli oldu

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.