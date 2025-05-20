Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen kararda, B.B. hakkında "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan soruşturma açıldığı, bıçakla ilgili kriminal inceleme yapıldığı aktarıldı.

İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, bıçağın 10.3 santimetre uzunluğunda, tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz, sırtı küt ve yeşil plastik kabzalı olduğu belirtildi.

Minguzzi cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı! Bıçağı böyle almışlar Bıçağın sahip olduğu özellikleri bakımından Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da belirtilen yasak niteliğini taşıyan bıçaklardan olmadığı kaydedildi.

Kararda, gelen rapora göre suçun yasal unsurları oluşmadığı vurgulanarak, kovuşturmaya yer olmadığı bildirildi.

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