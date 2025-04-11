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Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 şüpheli adliyede

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan failleri öven ve aileyi tehdit eden paylaşımları sonrası yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA11 Nisan 2025 Cuma 15:11 - Güncelleme:
Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 şüpheli adliyede
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Cinayet sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve Minguzzi ailesine yönelik tehdit içeren mesajlar paylaşan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "silahlı tehdit" ve "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden B.A'nın (33) Gasp Büro Amirliği'ndeki ifadesinde, paylaşımını bilinçsiz bir şekilde yaptığını ve kimseyi tanımadığını savunduğu öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

- NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 sanık yakalanarak tutuklanmıştı.

Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybederken, tutuklanan iki failin yargılaması devam ediyor.

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