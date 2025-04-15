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Güncel

Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şahıs tutuklandı

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesi sonrası, sosyal medyadan aileye tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan şüpheli tutuklandı.

AA15 Nisan 2025 Salı 21:07 - Güncelleme:
Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şahıs tutuklandı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Ç.D'nin aileye yönelik sosyal medyadan tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.

Ankara'da polis ekiplerince gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan tutuklandı.

Sosyal medyadan tehdit içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturmada daha önce İstanbul'da 6 ve Kahramanmaraş'ta 1 şüpheli tutuklanmıştı. Böylece bu soruşturma kapsamında tutuklu şüpheli sayısı 8'e yükselmiş oldu.

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı.

Hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybeden Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarına da zarar verilmiş, 67 yaşındaki şüpheli D.A'nın "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan tutuklanması kararlaştırılmıştı.

Cinayete ilişkin tutuklanan 2 çocuk şüphelinin 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava ise 8 Mayıs'a ertelenmişti.

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