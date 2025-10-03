İSTANBUL 25°C / 16°C
Güncel

Minguzzi'nin katilinin mektubu kan dondurdu: Aslanlar gibi yatar çıkarız

İstanbul Kadıköy'de bit pazarında Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak öldürmekten yargılanan sanığın mektubu ortaya çıktı. Sanık tarafından diğer sanığa gönderilen mektupta kan donduran ifadeler yer aldı. Yazdıklarından, olaydan en ufak bir pişmanlık duymadığı anlaşılan sanığın mektubunda 'Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın' ifadeleri yer aldı.

3 Ekim 2025 Cuma 13:45
Minguzzi'nin katilinin mektubu kan dondurdu: Aslanlar gibi yatar çıkarız
Kadıköy'de 24 Ocak'ta 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.'nin 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar, sanıklara yardım eden M.A.D. ve A.Ö.'nün ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava sürerken, dava kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu sanık B.B.'nin diğer tutuklu sanık U.B.'ye yazdığı mektup delil olarak dosyaya girdi.

"YAPTIK BİR ŞEY, CEZASINI ÇEKİYORUZ"

Sanık B.B. tarafından gönderilen mektupta, "Napıyon gardaşım, keyfin rahatın yerinde mi? Durumun iyidir inşallah. Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın. Babanlar sana bakıyor mu? Neyse baba sen canını sıkma, 1 seneye çıkarsın. Zaten 5 aydır yatıyoruz. 6-7 ay daha dayan. Seviyorum seni. Kimseye karışma, tutanak yeme. Mahkemede karşımıza çıkmasın. Kimseye kendini ezdirme. Kimseyi de ezme. Kendi düzenini kur, benim burada düzenim var. Neyse güzel ifade verelim de Abdi'yle Ayberk çıksın. Ayberk yanlış ifade vermese tutuklanmazdı. Boş yere kendilerini yaktılar. Bana fotoğraf yolla. Allah'ın izniyle çıkarız. Kendine dikkat et, seviyorum seni" ifadeleri yer aldı.

Mektup ceza infaz kurumu tarafından "kısmen sakıncalı ifadeler içerdiği" gerekçesiyle tutanak altına alındı. Dava dosyasına eklenen mektup hakkında, "Soruşturmanın gidişatını yalan beyanlarla değiştireceği, suçu övme ve özendirmeye dair kelimelerin kullanıldığına kanaat getirilmiştir" denildi.

"Minguzzi'nin katiline engelli raporu" yalanı çürütüldü
  • Ahmet Minguzzi
  • mektup
  • katil

