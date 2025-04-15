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  • Minguzzi'nin mezarına saldırmıştı... Skandal savunma: Ayağım takıldı sinirlendim
Güncel

Minguzzi'nin mezarına saldırmıştı... Skandal savunma: Ayağım takıldı sinirlendim

Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden saldırganın ifadesi ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ15 Nisan 2025 Salı 11:22 - Güncelleme:
Minguzzi'nin mezarına saldırmıştı... Skandal savunma: Ayağım takıldı sinirlendim
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İstanbul'un Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı, kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından tahrip edilmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki D. A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Saldırgan D.A.'nın ifadesine ulaşıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

D. A. ifadesinde, "Çocuğun ölümünü gazetelerden öğrendim. Bulduğum günlük gazeteleri okurum. Mezara gelip giden çok oluyordu. Merak ettim gittim baktım. Sonra mezarın çevresindeki çitlere takılıp düştüm. Düşünce sinirlendim, vurdum kırdım." dedi.

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