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  • Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
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Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü.

AA3 Ocak 2025 Cuma 17:17 - Güncelleme:
Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İlçenin Hotaşlar Mahallesi'ndeki yolda sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 10 VZ 975 plakalı yolcu minibüsü ile 10 F 2428 otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü devrildi, otomobil ise yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ekiplerin, olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

  • Balıkesir kaza
  • Minibüs çarpışma
  • 2 ölü

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