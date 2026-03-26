Minibüs ile SUV tipi araç çarpıştı! 8 kişi yaralandı

Ayvacık ilçesinden Çanakkale yönüne giden Birol G. idaresindeki 17 AJB 758 plakalı minibüs, Güzelyalı köyünden Çanakkale istikametine dönen Belma G. yönetimindeki 17 AP 821 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis, jandarma ve itfaiye sevk edildi.

Kazada, kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki su menfezine devrildi.

Minibüste yolcu olarak bulunan aralarında öğrencilerin de olduğu 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki kontrollerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.