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Minibüs iş yerine daldı: 3 yaralı

Kartal'da minibüsün iş yerine girmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA27 Ocak 2025 Pazartesi 12:17 - Güncelleme:
Minibüs iş yerine daldı: 3 yaralı
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Karlıktepe Mahallesi Egemenlik Bulvarı'nda henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan Fehmi G. idaresindeki 34 M 3072 plakalı minibüs, erkek kuaförü olarak faaliyet gösteren iş yerine girdi.

Bu sırada iş yerinde oturan Zeki C, Zafer K. ile kaldırımda yürüyen ve henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazada kaldırımda yürürken yaralanan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İş yerine giren minibüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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