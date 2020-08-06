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Minibüs kamyona çarptı, 4 kişi yaralandı

Sakarya'da, minibüs, aynı yönde giden kamyona arkadan çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan minibüs sürücüsü Hüseyin Türk, “Kamyon sağa doğru manevra yapınca kaçamadım, çaptım” dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA06 Ağustos 2020 Perşembe 17:00 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 17:00
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Kaza, saat 15.30 sıralarında, TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul-Adapazarı arasında yolcu taşımacılığı yapan Hüseyin Türk idaresindeki 34 ZU 3581 plakalı minibüs, önünde giden Savaş Gürdoğan idaresindeki 26 ZD 535 plakalı boş palet yüklü kamyona arkadan çarptı. Motor kısmı kamyonun altına giren minibüste bulunan 7 kişiden 4’ü yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde, yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluştu. Araçların yoldan çekilmesiyle trafik normale döndü.

Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan minibüs sürücüsü Hüseyin Türk, “Kamyon sağa doğru manevra yapınca kaçamadım, çaptım” dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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