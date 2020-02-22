İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0944
  • EURO
    6,6161
  • ALTIN
    323.143
  • BIST100
    116829
Güncel

Minibüs şarampole uçtu: 2 yaralı

Adıyaman Kahta Karayolu üzerinde yolcu minibüsünün şarampole uçması nedeniyle meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

IHA22 Şubat 2020 Cumartesi11:02 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 11:02

Kaza, Adıyaman Kahta Karayolu Fuar merkezi yakınlarında meydana geldi. Adıyaman istikametinden Kahta istikametine giden Ahmet Tekin yönetimindeki 02 D 6109 plakalı yolcu minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Ahmet Tekin ile minibüste bulunan 4 yolcudan G.Ş isimli yolcu yaralandı. Yaralı sürücü ve yolcu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ilımlı muhalif gruplar, esir düşen 2 savaşçılarını takasla kurtardı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Müslüman erkekler fişlensin
Müslüman erkekler fişlensin

Müslüman erkekler fişlensin

Müdahale tespit edildi
Müdahale tespit edildi

Müdahale tespit edildi

Kaşıkçı cinayetinin kilit ismini aklamaya çabalıyorlar! Amaçları ortaya çıktı
Kaşıkçı cinayetinin kilit ismini aklamaya çabalıyorlar! Amaçları ortaya çıktı

Kaşıkçı cinayetinin kilit ismini aklamaya çabalıyorlar! Amaçları ortaya çıktı

İttifakı artık gizlemeyelim
İttifakı artık gizlemeyelim

İttifakı artık gizlemeyelim
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.