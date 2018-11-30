Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Minibüs şarampole yan yattı: 5 yaralı

Gaziantep Nurdağı İlçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yan yatan minibüsteki 5 kişi yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, dün gece Nurdağı-Gaziantep D-400 kara yolunun 21'inci kilometresinde kırsal içeri su mahallesinde meydana geldi.
 
İddiaya göre, Nurdağı yönüne giden Bilal Demirci yönetimindeki 27 GA 892 plakalı minibüs, kırsal İçeri su Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yan yattı.. Kazada, büyük hasar gören minibüsün sürücüsü Bilal Demirci ile yanında bulunan Mehmet Işık, Bekir Işık, Hatice Işık ve Mustafa Göndeş çeşitli yerlerinden yaralandı. 
 
Yaralılar, vatandaşların olay yerine çağırdığı Acil 112 ambulanslarla götürüldükleri Nurdağı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
şarampole yan yattan Minibüs olay yerine çağrılan çekiççi ile kaldırıldı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sinop´ta Osmanlı donanmasının yakılması - Tarihte bugün 30 Kasım 1853

Sinop´ta Osmanlı donanmasının yakılması - Tarihte bugün 30 Kasım 1853

UEFA kulüpler sıralaması (30 Kasım 2018)

UEFA kulüpler sıralaması (30 Kasım 2018)

Kampların görüntüleri ortaya çıktı

Kampların görüntüleri ortaya çıktı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA