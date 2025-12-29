Minibüs seyir halindeyken alev aldı! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Avcılar'da seyir halindeyken yangın çıkan minibüsün alev aldığı o anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Alev topuna dönen araçtan can havliyle aşağı atlayıp yaralanan şoför Eşref Erva'nın yüzünde yanıklar oluştuğu ve kolunun kırıldığı öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi G-717 sokakta yaşanmıştı. Eşref Erva kontrolündeki minibüste seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Minibüsün alev topuna döndüğü o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, seyir halindeki minibüste çıkan yangının saniyeler içinde parladığı ve alevler içinde kaldığı anlar yer aldı. Yüzünde, ellerinde yanıklar oluşan şoför Eşref Erva'nın kolunun kırıldığı ve kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.