Minibüs takla attı yaşlı çift öldü, 2 kişi yaralı

DHA 04 Mart 2021 Perşembe 17:41 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 17:41

Kaza, saat 12.30 sıralarında Seyitgazi ilçesi Gökbahçe Mahallesi Afyonkarahisar karayolu Pancar Yokuşu mevkisinde meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Eskişehir yönüne giden Eyüb Çakır yönetimindeki 03 ABD 827 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüs sürücüsü Eyüb Çakır olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Fatma Çakır ile torunları Eyüb Çakır (25) ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Fatma Çakır, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölen Çakır çiftinin torunları Eyüb Çakır'ın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.