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Minibüsleri 8+1 taksiye dönüştürülen esnaftan İBB önünde eylem

İstanbul'da, farklı hatlarda çalışan minibüslerin 8+1 taksiye dönüştürülmesi nedeniyle zarara uğradıklarını iddia eden bir grup esnaf, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde basın açıklaması yaptı.

AA6 Ocak 2025 Pazartesi 11:15 - Güncelleme:
Minibüsleri 8+1 taksiye dönüştürülen esnaftan İBB önünde eylem
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Kendilerine "8+1 Taksi Mağdurları Platformu" adını veren grup üyeleri, taksileriyle konvoy halinde Saraçhane'deki İBB binası önüne geldi.

Düdük çalıp, alkışlarla İBB'yi protesto eden grup adına basın açıklaması yapan Ramis Yılmaz, 8+1 taksiye dönüşen minibüslerinin, vatandaşlar tarafından tercih edilmediğini söyledi.

Zararda olduklarını duyurmak için belediye binası önünde toplandıklarını dile getiren Yılmaz, "Araçlar garantili olmasına rağmen bu araçları bizler çalıştıramadık. Çalıştıramayınca borcunu, kredilerimizi ödeyemedik. Birçok esnafımız bu araçların kasalarını tekrar sattı. Plakalarını askıya aldı. Satamayan, durumu bir nevi iyi olan arkadaşlarımız da otoparklarda bu araçlarını bekletmeye aldılar, çalıştırmadı." dedi.

Yılmaz, araçlarının giderlerinin fazla olduğunu ve müşterilerce beğenilmediğini kaydederek, mağduriyetlerinin giderilmesini İBB yetkililerinden talep etti.

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