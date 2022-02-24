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Minibüste alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti

Muğla'nın Datça ilçesinde kullanılmayan bir minibüs içerisinde yaşayan 55 yaşındaki adam, minibüste çıkan yangında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

İHA24 Şubat 2022 Perşembe 10:08 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 10:08
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Olay, Burgaz mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar minibüsten alevler çıktığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede minibüste yaşayan Adem Demir'in (55) alevlerin arasında kaldığı ve yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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