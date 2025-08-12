İSTANBUL 30°C / 23°C
Güncel

Minibüste çıkan yangın ormana sıçradı! 3 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde bir minibüste çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Öte yandan yangına ilişkin servis şoförü, araç sahibi ve aracı tamir eden toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.

12 Ağustos 2025 Salı 19:33
Minibüste çıkan yangın ormana sıçradı! 3 kişi gözaltına alındı
İzmir-Çeşme Otoyolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen bir minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın otoyol yanındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile vatandaşlar da yangını kontrol alma çalışmalarına destek oluyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangın bölgesini ziyaret ederek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan yoğun duman sebebiyle görüş mesafesi düştüğü için 14 uçağın İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda farklı havalimanlarına yönlendirildiği, 8 geliş ve 19 gidiş seferinde ise gecikme yaşandığı öğrenildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, saat 18.15 sıralarında Gaziemir-Buca istikametinde seyir halindeki servis aracının yanmaya başlaması üzerine aracın yol kenarında park edildiği ve yolcuların tahliye edildiği, araçtaki yangının ormanlık alana sıçrayarak yangına sebebiyet verdiği anımsatıldı.

Yangına ilişkin başsavcılık tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığına işaret edilen açıklamada, olayda kusurları olduğu değerlendirilen araç sürücüsü, aracın tescil sahibi ve gün içinde aracın onarımını yapan egzoz ustasının gözaltına alındığı kaydedildi.

