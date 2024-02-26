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Minibüsün üzerinde çığ düştü! AFAD: 1 ölü, 12 yaralı

Van-Hakkari kara yolunda çığın sürüklediği minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

AA26 Şubat 2024 Pazartesi 21:42 - Güncelleme:
Minibüsün üzerinde çığ düştü! AFAD: 1 ölü, 12 yaralı

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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AA muhabirine, Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi bölgesinde akşam saatlerinde çığ düştüğünü söyledi.

Bu sırada yoldan geçen minibüsün kar kütlesinin sürüklemesi sonucu şarampole yuvarlandığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Olayın hemen ardından bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Çığın sürüklediği minibüsteki 12 vatandaşımız kurtarıldı. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılarımızın durumu iyi. Hayatını kaybeden vatandaşımıza rahmet, yaralılarımız da acil şifalar diliyorum."

KIZILAY'DAN YOLDA BEKLEYEN VATANDAŞLARA KUMANYA

Çığın sürüklediği minibüsten çıkarılan 12 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi, hayatını kaybeden kişi de Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Balcı'ya, hastane başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya eşlik etti.

Türk Kızılay görevlileri de Van-Hakkari yolunun kapalı olması nedeniyle bölgede bekletilen araçlardaki vatandaşlara kumanya dağıttı.

VALİ BALCI'DAN YARALILARA ZİYARET

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, düşen çığın altından yaralı olarak kurtulanları hastanede ziyaret etti.

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