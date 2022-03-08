Minik Asia'ya Türk hekimleri yetişti!

AA 8 Mart 2022 Salı 21:45 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 21:45

Rusya'nın saldırıları nedeniyle evlerini terk eden Ukraynalıların sayısı her geçen gün artıyor. Kiev'de yaşayan Yana Koval da 7 aylık kızı Asia ile zorunlu göç edenler arasında bulunuyor. Uzun uğraşların ardından Romanya'nın Siret Sınır Kapısı'na ulaşmayı başaran anne ve bebeği, bu zorlu yolculukta hastalandı.

Bir Kızılhaç gönüllüsünün yardımına koştuğu anne ve bebek, acil olarak Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinin bulunduğu sahra hastanesine getirildi.

Yüksek ateşi olan Asia bebek ile üst solunum yolu enfeksiyonu ve soğuk algınlığı bulunan annesi Türk hekimlerince muayene edildi. Anne ve bebeğine ilaç tedavisine başlandı. Bebeğin ateşini düşüren doktorlar, anneye şikayetlerinin devam etmesi durumunda tekrar hastaneye gelebileceklerini söyledi. Anne Yana Koval'e, kendisi ve bebeğine seyahatleri boyunca yetecek ilaç verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından, Asia bebek ve annesinin tedavi sürecine dair paylaşımda bulundu. Yaşananlara dair görüntüleri paylaşan Koca, "Ailesiyle Kiev'den gelip Romanya Siret Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Asia bebeğin yüksek ateş şikayeti, anne Yana'nın ise üst solunum yolu enfeksiyonu ve soğuk algınlığı vardı. Aileye Kızılhaç gönüllüsü ulaştı, tedavileri UMKE ekiplerimizin bulunduğu Sahra Hastanesinde yapıldı." ifadelerini kullandı.