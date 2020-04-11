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Güncel

Minik Azra'dan güvenlik güçlerine anlamlı teşekkür

Rize'de ilkokul 3. sınıf öğrencisi Azra Tercan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görev yapan polis ve askerlere yazdığı mektup duygulandırdı.

AA11 Nisan 2020 Cumartesi 16:18 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 16:18
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Güneysu ilçesindeki Güneysu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Tercan, Kovid-19 salgınıyla mücadelede görev alan güvenlik görevlilerine hitaben mektup yazdı.

Azra'nın ailesi, mektubun polis ve askerlere ulaştırılması için Rize Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.

Mektubu teslim alan İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Azra'nın satırlarını okuyunca duygulandı.

Gökduman, Güneysu İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri aracılığıyla Azra'ya teşekkürlerini ulaştırdı.

Azra Tercan, mektubunda şu duygularını kaleme aldı:

"Yeri geldi dedelerimize ilaç götürdünüz, yeri geldi benim gibi canı sıkılan çocuklara oyuncak götürdünüz. Kimi zaman bahçe kazdınız, bazen yollarda ateş ölçütünüz. Kısacası bizi korumak için çok çalıştınız. Bu zorlu günlerde en çok doktorlarımızın yükünü hafiflettiniz. Biliyorum çok yoruldunuz ama sizler benim gözümde birer kahramansınız. Polis ve askerlerimize evde kalarak dua ediyorum. Bu günler gelip geçecek. Asla yüzünüzden gülümseme eksik olmasın. Hepiniz bizlere hakkınızı helal edin."

Evde kalan çocuklara online sanat terapisi

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