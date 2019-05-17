Minik kızın yangın dumanı arasındaki hayvan sevgisi

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi’nde meydana geldi. Merdiven boşluğundaki hurda malzemelerin yanmasıyla başladığı belirtilen yangının dumanı kısa sürede tüm binayı sardı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Beylikdüzü İtfaiyesi üst katlarda kalan vatandaşları merdiven ile tahliye etti.

KÖPEĞİ VE CİVCİVLERİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Binanın bahçe katında oturan küçük bir kız çocuğu ise köpeği ve civcivleri için gözyaşı döktü. Minik kızın o anları kameraya yansıdı.