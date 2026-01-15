İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2026 Perşembe / 27 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2009
  • EURO
    50,4252
  • ALTIN
    6413.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Minik Leyla cinayetinde sır perdesi aralanıyor... En yakınları gözaltına alındı
Güncel

Minik Leyla cinayetinde sır perdesi aralanıyor... En yakınları gözaltına alındı

Ağrı'da, 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yürütülen yeni soruşturmada, çocuğun amcası, yengesi, babaannesi ve halası 'Suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirmek' suçundan gözaltına alındı.

AA15 Ocak 2026 Perşembe 12:39 - Güncelleme:
Minik Leyla cinayetinde sır perdesi aralanıyor... En yakınları gözaltına alındı
ABONE OL

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra yerleşim yerine 2 kilometre mesafede cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Ses kayıtları beraatı bozdu

Soruşturmayı genişleten başsavcılık, elde edilen yeni deliller doğrultusunda ayrı bir dosya daha açtı.

Yeni yürütülen soruşturma kapsamında, Aydemir'in amcası, yengesi, babaannesi ve halası "Suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirmek" suçundan gözaltına alındı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Minik Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin Başsavcılıktan karar

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ilk soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Leyla Aydemir'in amcası Y.A. ile Y.A, B.D, H.D, M.A, M.A.A. ve A.A. hakkında "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "İştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Yargılama sonucu 7 sanık hakkında verilen beraat kararı, Yargıtay tarafından bozulmuştu.

"Minik Leyla cinayeti"nde gerçek ortaya çıktı!
  • ağrı
  • leyla aydemir
  • soruşturma
  • gözaltı
  • akraba

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.