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  • Minik Leyla'nın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Anne yeniden hakim karşısında
Güncel

Minik Leyla'nın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Anne yeniden hakim karşısında

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada anne Şükran Aydemir, mahkemenin kararı doğrultusunda yarın yeniden dinlenecek.

IHA10 Haziran 2026 Çarşamba 12:18 - Güncelleme:
Minik Leyla'nın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Anne yeniden hakim karşısında
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Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolan ve 18 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yargılama süreci devam ediyor.

ANNE YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan davanın son duruşmasında mahkeme heyeti, dosyadaki bazı hususların açıklığa kavuşturulması amacıyla anne Şükran Aydemir'in yeniden dinlenmesine karar verdi. Heyet ayrıca tutuklu sanık Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.

YARINKİ DURUŞMADA AVUKATLA TEMSİL EDİLİP EDİLMEYECEĞİZ NETLİK KAZANMADI

Bu kapsamda davanın yeni duruşması yarın Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Son celseye avukatsız katılan Leyla Aydemir'in ailesinin, yarınki duruşmada avukatla temsil edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

  • Leyla Aydemir davası
  • Şükran Aydemir
  • leyla aydemir

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