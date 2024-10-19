Minik Meryem'in feci ölümü! Traktör tekerinin altında kaldı

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde meydana geldi. Geri manevra yapan A.K. (29) idaresindeki 26 NT 363 plakalı traktör, Meryem Gencer ile aynı yaştaki E.N.T.'nin üzerinde bulunduğu 03 AFC 386 plakalı park halindeki motosiklete çarptı. Traktörün tekeri altında kalan Meryem Gencer ile E.N.T. ağır yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde müdahale edilen yaralı 2 çocuk, ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Meryem Gencer, kurtarılamadı. E.N.T.'nin de durumunun ağır olduğu ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. A.K. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Meryem Gencer'in cenazesi bugün ikindi vakti köyde toprağa verileceği öğrenildi. Diğer yandan Dişli Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi olan Meryem Gencer'in, İstiklal Marşı okurken çekilmiş bir görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.