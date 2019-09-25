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Minik Mina’dan babasına son veda

Kuzey Irak’ta teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Teğmen Fikret Dinçer ve Astsubay Volkan Tantürk, toprağa verildi. 

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Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının ikmal konvoyunun geçişi sırasında infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Fikret Dinçer ve Piyade Astsubay Volkan Tantürk son yolculuklarına uğurlandı. 26 yaşındaki şehit Teğmen Fikret Dinçer için eşi Şerife Dinçer’in memleketi Konya’da cenaze töreni düzenlendi. Şerife Dinçer, tabutun başına getirilen bir yaşındaki kızı Mina’ya, şehit eşinin fotoğrafını gösterip, ‘’Bak kızım bu senin baban. Veda et babana’’ dedi. O sırada minik Mina’nın ağlaması yakınlarını duygulandırdı. Şehit Dinçer’in cenazesi kılınan namazın ardından Konya Şehitliği’ne defnedildi.  

TERÖRE LANET OKUDULAR  

Şehit Astsubay Volkan Tantürk için Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde tören düzenlendi. Törene katılan on binlerce kişi  ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ‘Kahrolsun PKK’  sloganları atarak terörü lanetledi. Şehit Tantürk’ün naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında taşınırken babası İsmail Tantürk’ün kahraman evladının arkasından el salladığı görüldü.  31 yaşındaki şehit Astsubay Volkan Tantürk’ün cenazesi Değirmendere Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verildi.   

 

 

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