İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,674
  • EURO
    7,3188
  • ALTIN
    342.772
  • BIST100
    90183.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Minik öğrencilerden işaret diliyle 'Evde kal' mesajı
Güncel

Minik öğrencilerden işaret diliyle 'Evde kal' mesajı

Afyonkarahisar'da, Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşlı ve kronik hastalığı olanların evlerinde kalmalarını teşvik için işaret diliyle video hazırladı.

AA02 Nisan 2020 Perşembe 09:56 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 09:56
ABONE OL

Minik öğrenciler, evlerinde ailelerinin çektiği kısa videolarla, Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara yapılan "Evde kal" çağrısına destek verdi.

Minikler, işaret diliyle büyüklerine "Bugünlerde çınarlar kolay devriliyor. Yaşlıları koruyalım. Yeni hayatlar kaybetmeyelim. Riskin önünü birlikte keselim. Kendin için, insanlar için lütfen evde kal. Evde kal Türkiye, hayat eve sığar." diye seslendi.

Videonun son kısmında ise, "Öğrencilerimizi sağlıklı günlerde yeniden okulumuzda görebilmek için #evdekal Türkiye" yazısı yer aldı.

Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğretmenlerince sosyal medyada paylaşılan video beğeni topladı.

9 yaşındaki Esin'de ' Biz Bize Yeteriz' dedi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Her şey tersine döndü
Her şey tersine döndü

Her şey tersine döndü

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçilmişti... Teşekkür yağdı, Türkiye'yi örnek gösterdiler

Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!
Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!

Trump: Uyarıyoruz, bunun bedelini ödersiniz!

Milli Dayanışma Kampanyası için toplanan miktar belli oldu
Milli Dayanışma Kampanyası için toplanan miktar belli oldu

Milli Dayanışma Kampanyası için toplanan miktar belli oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.