Ankara Mamak Derbent Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana gelen ve yürekleri dağlayan olayda ihmal bulunup bulunmadığı konusunda harekete geçildi. Pazar yerine annesiyle birlikte gelen 6 yaşındaki Suriyeli Salih Alşeyhhüseyin’in ölümüne neden olan kanalizasyon kuyusuyla ile ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (ASKİ) bilgi istedi.

KAPAK TAKILDI

Suriyeli çocuğun düştüğü ASKİ’ye ait kanalın kapağının neden açık olduğu konusunu ve sorumlularının tespit edilmesini isteyen Savcılık, isimlerin 3 gün içerisinde bildirilmesini talep etti. Minik Salih’in ölümüne neden olan kanalizasyon kuyusuna olaydan sonra ASKİ tarafından yeni kapak takıldı. Mahalle muhtarı Şeref Sipahi, mahallede bu sorunun sık sık yaşandığını belirterek, “Normalde pazar yerimiz ayaküstü olduğu için kapak olmaması mümkün değil. Fakat bu Salı günleri pazar kurulduktan sonra gerek pazarcı tezgâhları toplanırken, gerekse hurdacılar bunu sık sık yapıyorlar, kapakları alıyorlar. O gün belki farkına varılmamış olabiliyor; ama ertesi gün biz veya duyarlı bir vatandaşın talebi ile kapak konuyordu. O gün kapak vardı; çünkü olmaması mümkün değil, pazarın içi. Yani binlerce kişi orada yürüyor. Maalesef böyle bir olay yaşandı” dedi.