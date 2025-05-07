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Minik yüreklerden Mehmetçik'e selam... Komutanlardan gelen cevaplar gözleri yaşarttı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrencilerin sınırda görev yapan askerlere yazdığı mektuplara, görevli komutanlardan gelen yanıtlar okulda törenle teslim edildi. Öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

İHA7 Mayıs 2025 Çarşamba 14:25 - Güncelleme:
Minik yüreklerden Mehmetçik'e selam... Komutanlardan gelen cevaplar gözleri yaşarttı
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Tavşanlı'daki ortaokul öğrencilerinin kaleme aldığı mektuplar, sınır hattında görev yapan askerlerin yüreğine ulaştı. Komutanlardan gelen cevaplar, okulda gözyaşları ve gururla karşılandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu öğrencileri tarafından sınır güvenliğinde görev yapan kahraman Mehmetçiklere yazılan mektuplara, görevli komutanlardan gelen cevap mektupları, okulda düzenlenen anlamlı bir törenle öğrencilere teslim edildi.

Tören, Okul Müdürü Mehmet Korul'un yaptığı konuşmayla başladı. Korul, öğrencilerin yazdığı mektupların Mehmetçiklerin moral kaynağı olduğunu vurgularken, bu anlamlı yazışmaların vatan sevgisini pekiştirdiğini ifade etti.

Okulun Türkçe öğretmeni Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan gelen mektupları öğrencilere dağıttı.

Törende öğrenciler, aldıkları mektupları büyük bir heyecan ve gururla okudu. Bazı öğrencilerin duygusal anlar yaşadığı görülürken, törene katılan öğretmen ve veliler de bu anlamlı iletişimden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Mektuplar aracılığıyla, öğrenciler ile askerler arasında kurulan bu gönül köprüsünün uzun yıllar hatırlanacak bir anıya dönüştüğü ifade edildi. Törenin sonunda, okul yönetimi tarafından komutanlara teşekkür mesajı gönderildi.

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