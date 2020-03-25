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Miniklerden 'Evde kal Türkiye' mesajı

Çin'de ortaya çıkan ve küresel bir tehdide dönüşen korona virüsü tüm dünyayı etkisi altına alırken, Malatya'da da minik öğrenciler evde hazırladıkları klip ile evde kalınmanın önemine değindi.

IHA25 Mart 2020 Çarşamba 17:39 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 17:39
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Battalgazi ilçesinde bulunan Şehit Murat Doğru İlkokulu öğrencileri, Türkiye’de de şuana kadar 44 vatandaşın hayatına mal olan korona virüsü salgınına karşı farkındalık oluşturmak için kolları sıvadı. Öğrencilerin evlerinde çektiği görüntüler de ‘Evde kal Türkiye’ sloganı eşliğinde bu süreçte zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması isteniliyor.

Ellerine aldıkları ‘Evde kal Türkiyem’ pankartları ile halka seslenen öğrenciler, okullarını çok özlediklerini ve bu sürecin biran önce bitmesi için evde kalınmanın önemini anlattılar.

Sosyal medya da paylaşılan klip kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, Malatyalı öğrencilerin bu duyarlılığı ise izleyenler tarafından tam not aldı.

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