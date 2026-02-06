Türkiye, tam üç yıl önce bugün 'asrın felaketi'ne uyandı. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Yaralı kurtulan 107 binden fazla kişinin yüreğinde ise kapanmaz acılar kaldı. O isimlerden biri de Hatay Samandağ'da annesini kaybettiği enkazdan sağ çıkan İlayda Doğru (24) oldu. Erzincan Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü öğrencisi olan İlayda Doğru, ara tatilde sınavları olmasına rağmen 'annemi görmem lazım' diyerek evine gelmişti.

ANNEM YANIMDA ÖLDÜ

Annesine sarılıp uyuduğu gece depremle uyandıklarını söyleyen İlayda, "Kapıya yöneldik ama sarsıntı şiddetlendi. Soba üstümüze düştü, dolap devrildi. Kapıyı açamadık. Annem üstüme kapandı. Beni kanatlarının altına aldı. Birlikte aşağı düştük. Yanımda nefesinin kesildiğini hissettim. Sadece birkaç dakika yaşadı" dedi.

PROTEZİM ARTIK BENİM PARÇAM

Enkazda tırnaklarıyla nefes alacak boşluk açtığını belirten İlayda Doğru, hikâyesini AKŞAM'a anlattı: "Biri üstümden geçti ama sesimi duymadı. Çıkamayacağımı düşündüm; ablamı ve yeğenlerimi yeniden görebilme isteği beni hayata bağladı. Gözlerimi açtığımda hastanedeydim, bacağım ampute edilmişti. Protezimi gizlememi önerdiler, 'Bu artık parçam. Neden saklayayım?' dedim. Mahallede çocuklar şimdi beni görünce 'robot abla' diye sesleniyor. Bu protez artık benim bir parçam, imzam. Bu ikinci yaşama şansı, iyi değerlendirmek lazım. Sonuçta bu bacak geri gelmeyecek. Neden hayatımı olabilecek en iyi şekilde yaşamayayım?"

GÜNDE 12 BİN ADIM

Kaslarının eridiğini ve diğer bacağını da kaybetme riski yaşadığını belirten İlayda, "Yüzme, pilates ve fitness yapıyorum. İlk başta yürümek çok zordu, bugün protezimle günde 10-12 bin adım atabiliyorum" dedi. Eğitimine yeniden dönen İlayda, "KPSS'ye girip atanmak ve kendi hayatımı kurmak istiyorum" ifadesini kullandı.

İlayda Doğru, gizleme gereği duymadığı protezini bazen çıkarıp sehpa gibi kullanıyor.

AFAD'IN KAHRAMANLARI 6 ŞUBAT'I ANLATTI: KURTARILAN HER CAN BİR ZAFERDİ

Arama-kurtarma ekipleri, enkaz dağlarının altındaki canlar için zamana karşı yarıştı. İstanbul'dan bölgeye giden AFAD personeli, ilk günkü gibi hatırladıkları o dehşet anlarını AKŞAM'a anlattı.

OLİMPİYAT MADALYASI KAZANMIŞ GİBİ!

Ahmet Say (AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni): "İskenderun'da her yer karanlıktı, yağmur yağıyordu. İlk gördüğümüz enkaza girdik. Üniformayı gören herkes 'burada ses var' diyordu. 17 kişiyle 15 enkazı aynı anda yönetmeye çalıştık. Bir canlıyı çıkardığımız an her şeye bedeldi. Kendimizi olimpiyat şampiyonu gibi hissediyorduk."

YANLIŞ KARARIN TELAFİSİ OLMAZ

Tuncel Etem Tunar (Ekip amiri): "Yanlış müdahale insanı öldürür. Betonu bilinçsiz kaldırırsanız kazazedeyi kaybedersiniz. 24 saat geçmiş birine sağlıkçı gelmeden su bile verilmez. Enkazda ayağı kolonun altında olan bir çocuk vardı. Saatlerdir kan dolaşımı yoktu. Doktorlar geldi, amputasyon kararı verildi, aileden onay alındı. Herkes sustu. Çünkü o karar ya hayat ya ölümdü. Canlı çıkarıldı ama sonra hastanede vefat ettiğini duyduk."

SEVİNMEYE BİLE VAKTİMİZ YOKTU

Musa Es (AFAD personeli): "Hangi binaya seslensek cevap geliyordu. Sayımız sınırlıydı. Hangi sese gideceğimize karar vermek zorundaydık. Birini ambulansa teslim ediyorsunuz, sevinmeye vakit yok. Yan binadan yeni bir ses geliyor ve koşuyorsunuz."

DEVLET KORUMASIYLA AKRABA OCAĞINDA

6 Şubat depremi sonrası koruyucu aile olmak için sadece İstanbul'dan bin 500 başvuru yapıldı. Ancak ailesiz kalan çocuklar refakatsiz değildi. Aile Bakanlığı'nın koordinesinde 6 çocuk akrabalarının yanına yerleştirildi. O çocuklardan biri de depremde anne, baba ve iki üniversiteli kardeşini kaybeden; kendisi ise enkazdan yaralı kurtulan 15 yaşındaki B. Teltik'ti. Vasiliği üstlenen amca Abdullah Teltik, sürecin devlet tarafından takip edildiğini belirterek, "Sağlığı, eğitimi ve psikolojisi düzenli olarak izlendi. Hiçbir zaman yalnız bırakılmadık" dedi. Koruyucu aile olan Fatma Teltik de "Anne-babanın yerini hiçbir şey tutmaz ama elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

DEPREM ÇADIRINDAN DOKTOR ÇIKTI

Hatay'da 6 Şubat'ta ablasını, eniştesini, iki kuzenini ve birçok yakınını kaybeden Damla Übeyitoğulları, büyük acıya rağmen hayata tutundu. Çadır dershanede sınava hazırlanan Damla, aynı yıl Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Sağlık çalışanlarını görünce doktor olmaya karar veren Damla, "Bir arkadaşım 'Bu sınava ablan için de gireceksin' dedi; dönüm noktam oldu" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI FELAKETİN 3. YILINDA OSMANİYE'DE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat'ın üçüncü yılı dolayısıyla Osmaniye'de düzenlenecek 'Türkiye'min Gücüne Bak' temalı anma törenine katılacak. Bahçeli'nin memleketindeki tören saat 13.30'da Adnan Menderes Bulvarı'nda yapılacak; depremde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla yâd edilecek. Öte yandan Kahraman- maraş, Osmaniye, Adıyaman ile Gaziantep valilikleri, anma programı ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle okulları bugün tatil etti. 4 ildeki kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.