Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweys Jama, Adalet Bakanı Hassan Moallim Mohamud, İklim Değişikliği Bakanı Başir Mohamed Jama, Balıkçılık Bakanı Ahmed Hassan Aden ve Mogadişu Valisi Hassan Mohamed Hussein, ülkelerindeki son durumu ve Türkiye-Somali ilişkilerini değerlendirdi.

Enformasyon Bakanı Jama, Türkiye-Somali arasındaki ilişkilerin, Somali halkı ve hükümeti için çok önemli olduğunu söyledi.

Somali'nin birçok zorlukla karşılaştığını dile getiren Jama, Türkiye'nin Somali'nin dünyada nasıl algılandığını değiştirmede büyük rol oynadığını ifade etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ZİYARETİ İLE ALGI DEĞİŞTİ

Jama, "Türkiye'nin Somali'ye gelmesinden önce dünyada Somali'nin yasak bölge olduğu algısı vardı. Hiçbir insan veya kurum Somali halkını ziyaret edemiyordu ama o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki Türk hükümeti ve halkı Mogadişu'yu ziyaret etti ve bu, dünyadaki Somali hakkındaki algısını değiştirdi. Dolayısıyla Somali ve Türkiye ilişkileri bizim için çok önemli." sözlerini dile getirdi.

Türk halkını bu zorlu dönemde Somali halkına verdiği destekten dolayı tebrik eden Bakan Jama, "Türkiye, Eş-Şebab ile savaşan Somali güçlerine eğitim veriyor ve destek sağlıyor." ifadesini kullandı.

Jama, bu işbirliğinin Somali'nin terörden arındırılmış, bölgeye ve dünyaya barış getiren bir ülke olmasını sağlayacak sonuçlar doğurmasını diledi.

Türkiye ve Somali'nin iletişim ve bilgi paylaşımı alanında da işbirliği yaptığını hatırlatan Jama, "Somali gibi kırılgan bir durumdan başladığımız bir ülke söz konusu olduğunda, elde ettiğimiz başarıların doğru şekilde kaydedilmesini sağlamak için iletişimin büyük bir rolü var. Dolayısıyla iki ülke arasındaki iletişimin çok iyi olduğunu düşünüyoruz ve Somali'nin bilgi ve yayıncılık anlamında iletişim platformlarında daha da gelişmesini sağlayacak işbirlikleri yapabileceğimizi umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Mohamud da Türkiye ile Somali arasında son 3 yılda adalet ve yargı başta olmak üzere çok yönlü işbirliği olduğunu anlattı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI TÜRK DEVLETİ VE MİLLETİ YANIMIZDA

Mohamud, "Somali çatışmadan çıkarak anayasasını yazan, eğitimden sağlığa, ekonomiye kadar her türlü kamu düzenini iyileştiren bir ülke. Aynı zamanda Somali'nin siyaseti ve devlet kurumları güçlenmekte. Buna karşı zorluk ve uluslararası nitelikteki terör örgütünün oluşturduğu sıkıntılar var. Onun için de uluslararası dostlarımız ve kardeşlerimiz var. Türk devleti ve milleti var." şeklinde konuştu.

İklim Değişikliği Bakanı Bashir Mohamed Jama ise dünyanın yönünü iklim değişikliğine doğru çevirdiğine vurgu yaparak, Somali'nin de iklim değişikliğinden en çok sıkıntı yaşayan ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Somali'nin iklim değişikliğinden doğan afetlerden dolayı yorulduğunu ifade eden Jama, çoğu zaman da sel, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi iklim değişikliğinden kaynaklanan doğal problemleri ülkece ve milletçe yaşadıklarını aktardı.

Balıkçılık Bakanı Ahmed Hassan Aden, "Allah'ın Somali'ye bahşettiği kaynaklar, özellikle denizdekiler çoktur. Bunun içinde balık, petrol ve madenler vardır." ifadesini kullandı.

"BÜYÜK PROJELER VE DESTEKLER TÜRKLER TARAFINDAN YAPILDI"

Somali'nin, Afrika'nın en çok balık bulunan bölgelerinden biri olduğuna dikkati çeken Aden, Balıkçılık Bakanlığı'nın Somali'nin mavi ekonomisine önem verdiğinin altını çizdi.

Türkiye'yi da ziyaret ettiğini hatırlatan Aden, "Türkiye'nin Tarım Bakanlığı ile iyi ilişkiler oluşturduk ve geliştirilmesi için de ortak komiteler kurduk." dedi.

Mogadişu Valisi Hassan Mohamed Hussein, Mogadişu şehrinin her yönüyle geliştiğini, özellikle güvenlik anlamında şehrin şu anda yüzde yüz güvenli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un başta olduğu son 3 yılda şehirde güvenlik sorunlarının ve eski yıllardaki sıkıntılı olayların çok azaldığının altını çizen Hussein, Mogadişu'da yeniden yapılanma alanında gelişmeler olduğuna dikkati çekti.

Hussein, "Şehrin çoğu yolları yapıldı, özel sektör tarafından da gelişiyor, tüccarlar ve halk şehri yeniden yapılandırıyor. İnsanlar ülkeye geri dönüş yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011'de ailesi ile birlikte ülkeyi ziyaretlerinden sonra büyük projeler ve destekler Türkler tarafından yapıldığına işaret eden Hussein, eğitim konusunda da gelişmeler olduğunu, büyük üniversiteler ve okullar yapıldığını belirtti.