10 Mart 2021 Çarşamba 15:58 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 15:58

Miraç Kandili 12 rekat namaz nasıl kılınır? sorusu, bu gece yapılacak olan ibadetlerin fazileti açısından çokça merak ediliyor. Miraç Kandilinde 12 rekat nafile namazı kılınması tavsiye edilir. Peygamber Efendimizin göğe yükselerek Allah'ın huzuruna çıkıp dönüşünde ümmetine namazı müjdelediği için bu gecede bol bol kaza ve nafile namaz kılınması tavsiye edilir. Miraç kandili namazının kılınışını haberimizde derledik. İşte detaylı anlatım ve okunaca dualar.

MİRAÇ KANDİLİ 12 REKAT NAMAZ NASIL KILINIR?

Miraç Kandili'nde 12 rekat nafile namazı kılınması uygun görülür.

Yatsı ezanından sabah ezanına kadar olan vakitte namaz kılınabilir. Nafile namazında her rekatında Fatiha ile başka bir süre okuyarak iki rekatta bir selam verilmelidir.

Aynı zamanda bir önemli detay ise üzerinde kaza namazı olanlar 12 rekat olarak kılınan nafile namazı, kaza niyeti ile kılmaları daha güzel olur.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI

Yatsı namazindan sonra 12 rekat namaz kılınır. 2 rekatta bir selam verilir. Her rekatta 1 Fatiha suresi, 10 İhlas suresi okunur.

1. Rekat:

"Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.

Subhaneke'yi okunur.

Euzü-besmele çekilir.

Fatiha okunur.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir ayet okunur.

Rükuya gidilir.

Secde'ye gidilir. Doğrulup tekrar Secde'ye gidilir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama durulur.

Besmele çekilir ve Fatiha okunur.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir ayet okunur.

Rüku'ya eğilinir ve doğrulduktan sonra Secdeye gidilir.

Doğrulup, tekrar Secdeye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli, Allâhumme Barik ve Rabbena dualarını okunur.

"Es selamu aleyküm ve rahmetullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Bu şekilde 2'şer rekatlık 6 nafile namaz kılınarak Miraç Kandili namazı tamamlanmış olur.

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK DUALAR VE TESPİHLER

Daha sonra ise yüz defa istiğfar ederek yüz defa da Salat-u selam okunmalıdır.

Namazdan sonra; 100 defa"Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber, ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim" 100 defa istiğfar, 100 defa salavat-i şerif okunur.

Namaz sonrasında, Miraç gecesinde inen "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi okunur.

Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.