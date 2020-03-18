Miraç Kandili 2020 ne zaman? Miladi ve Hicri takvime göre Miraç Kandili tarihleri

18 Mart 2020 Çarşamba 16:50 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 16:50

Mübarek üç aylar içerisinde bulunan Miraç Kandili'nin ne zaman olduğu yoğun bir şekilde araştırılıyor. Miraç Kandili ne zaman? Bu mübarek gece için hazırlıklarını yapacak İslam dünyasının gündeminde. İslam dünyası Miraç Kandili'nin ardından Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'ni idrak edecek. İki kandil için de hazırlıklar başladı. Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? 2020 yılının ikinci kandili olan Miraç Kandili, Müslüman alemi tarafından ibadetler ve dualar ile geçirilecek. Miraç Kandili namazının nasıl kılındığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Peygamber efendimizin göklere çıkarıldığı gece olarak bilinen bu anlamlı gece en güzel şekilde değerlendirilmeye çalışanlar için Miraç Kandili'nde yapılabilecek ibadetler ve okunacak dualar haberimizde...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? (MİLADİ-HİCRİ TAKVİM TARİHLERİ)

Peygamber efendimizin Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini günler takvimine göre 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Miladi takvimde 21 Mart 2020 tarihine denk gelen Miraç Kandili, Hicri takvime göre 26 Recep 1441 Cumartesi gününe denk geliyor.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

MİRAÇ KANDİLİ'NDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Peygamber efendimiz, bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizi, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler. Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak sünnettir.

Zira Hz. Peygamber (s.a.s.),“Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mace, İkametü’s-Salat, 191) buyurmuştur.

MİRAÇ GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Bu mübarek günde kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih “Estağfirullah” denilebilir.

Miraç Kandili'nde 2 rekat nafile namazı kılınması uygun görülür.Nafile namazının bitiminde ise yüz defa: “Sübhanellahi velhamdü lillâhi ve la ilahe illallahu vallahu ekber” denilmeli.

Daha sonra ise yüz defa istiğfar ederek Salat-ü selâm okumak.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Miraç Kandili gecesi ve gündüzünü şu şekilde ihya ederek geçirebiliriz;

Miraç Kandili gündüzü oruçlu olarak geçirilebilir. Peygamber Efendimiz “Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb’in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur” buyurdu.

Miraç Kandili'ni namaz kılarak ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Miraç gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret göstermelidir. Kaza namazı bulunan kimseler, bu namazlarını kaza etmeye çalışmalıdırlar. Ayrıca tesbih namazı da kılınabilir. Ancak üzerinde kaza namazı bulunan kimselerin bu gibi mübarek gecelerde nafile namaz yerine kaza namazı kılmaları daha yerinde olur. Bu sebeple kaza namazı olan kimseler bol bol kaza namazı kılmalı ve bu gece kılınacak bütün nafile namazları, kaza namazı olarak niyetlenmeli ve öylece kılmalıdırlar.

Kur’an-ı Kerîm okumalı, dinlenilmeli.

İçtenlikle bol bol dua edilmeli.

Miraç gecesi gündüzünde bizden dua bekleyen yakınlarımızın kabirleri ziyaret edilmeli, ruhlarına Kur’an-ı Kerim okumalı. İbadetlerin yanısıra Miraç gecesinde yetim ve kimsesizleri koruyup gözetmek ihtiyacı olanlara yardım etmek sevaptır.