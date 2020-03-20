Miraç Kandili orucu 2020 ne zaman tutulur? Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu?

20 Mart 2020 Cuma 14:56 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 14:56

Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? sorusunun yanıtı tüm müslümanlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bu yılın ikinci kandili olma özelliğini taşıyan Miraç Kandili mart ayının son günlerinde Türkiye’nin dört bir yanında idrak edilecek. İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.Miraç Kandili hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

MİRAÇ KANDİLİ ORUCU 2020 NE ZAMAN TUTULUR?

Dini kaynaklarda yer alan bilgiye göre bu mübarek tarihte oruç tutulmasına dair bir bilgi bulunmuyor. Ancak Üç ayların içerisinde bulunan ve Recep ayının 27. Gününe denk gelen Miraç Kandilinde müminler bu günün gündüzünde oruç tutmuş ve gecesinde ibadetlerini yerine getirip dua etmişlerdir.

MİRAÇ KANDİLİ’NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Elbette oruç tutmak, dua etmek, Kuran'ı Kerim okumak İslam dini açısından büyük sevaptır. Bu nedenle isteyen kişi Miraç Kandili'nde oruç tutarak ibadet edebilir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE YAPILABİLECEK İBADETLER NELERDİR?

Miraç Gecesi: Receb ayinin 27.nci gecesidir. Yatsi namazindan sonra 12 rek'at namaz kilinir. 2 rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte 1 Fâtiha-i Serîfe, 10 Ihlâs-i Serîf okunur. Namazdan sonra; 100 defa"Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunur.

10 gün 100 defa "Sübhanallahü hayyül Kayyum"

10 gün 100 defa "Sübhanallahü ehadüs Samed"

10 gün 100 defa "Sübhanallahü gafurur Rahiym" zikirlerini yapmak müstehaptir.

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.