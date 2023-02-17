Miraç Kandili'nde eller depremzedeler için semaya açıldı

Kandil dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp depremzedeler için dua ederek Miraç Kandilini idrak etti.

İSTANBUL

Miraç Kandili dolayısıyla İstanbul'daki camilerde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kentte, başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih, Eyüpsultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere tüm camilerde Miraç Kandili ibadet ve dualarla idrak edildi.

İstanbul Müftülüğü tarafından Taksim Camisi'nde Miraç Kandili Kur'an-ı Kerim ve Mevlit Programı düzenlendi. Akşam namazı sonrası başlayan programda Kur'an-ı Kerim, salavat, miraç ve münacat bahri ile ilahiler okundu.

Programda konuşan İstanbul İl Müftü Yardımcısı İsa Aktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edip, miracın önemini vurguladı.

Beyoğlu İlçe Müftüsü Mehmet İzci ise program sonunda Miraç Kandili vesilesiyle ve depremlerde hayatını kaybedenler için dua yaptırdı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen vatandaşlar, namaz kılıp dua ederken, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Programın sonunda depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Büyük Çamlıca Camisi'nin dijital mahyasında ise "Miraç Kandilimiz mübarek olsun. Başımız sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

BURSA

Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camide programlar gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programlarında, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

KÜTAHYA

Kütahya'da vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camileri doldururken Kütahya İl Müftülüğü de camilerde kandil programı düzenledi.

Kentin tarihi camilerinden Seyyid Ali Paşa Camisi'ne gelen vatandaşlar, burada namaz kılıp dua etti.

BİLECİK

Bilecik'te başta Hamidiye, Orhangazi, Şerifpaşa ve Kayıboyu camileri olmak üzere kentteki camilerde Miraç Kandili idrak edildi.

Depremlerde hayatını kaybedenler için dua edilen kandil programının ardından cemaat, yatsı namazını kıldı.

EDİRNE

Selimiye Camisi'ndeki Miraç Kandili programında "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Edirne'de kent genelindeki camilerde, Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler ve afetzedeler için dua edildi.

Selimiye İmam Hatibi Yusuf Serenli, depremde vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Serenli, zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını ifade etti.

Kırklareli'nde, Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde Miraç Kandili dualarla eda edildi.

Tekirdağ'da da Rüstem Paşa Camisi'nde, Kur'an-ı Kerim okunarak, idrak edilen kandil gecesinde cemaat yatsı namazlarını kılıp dua etti.

ERZURUM

Erzurum'daki camilerde kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.

Yoğunluğun oluştuğu tarihi Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Rüstem Can depremzedeler için dua etti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Can, vatandaşlardan afetzedelere yardımda bulunmalarını istedi.

ARDAHAN

Ardahan'daki camilerde de vatandaşlar kandil dolayısıyla düzenlenen programlarda ibadet etti.

Posof ilçesindeki Merkez Camisi'nde bir araya gelen cemaat, kandili dualarla kutladı. Cemaat, depremzedeler için dua etti.

AĞRI

Ağrı ve ilçelerinde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Eleşkirt ilçesindeki camilerde toplanan vatandaşlar, depremzedeler için okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti.

VAN

Van'da Hazreti Ömer, Ulu ve Yukarı Norşin camilerinde yatsı namazı sonrasında kandil programı düzenlendi.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programlarda, Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

HAKKARİ

Kent merkezindeki Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit ve ilahiler okundu.

Kahramanmaraşlı merkezlerde hayatını kaybedenler için dua edilen programın ardından cemaat yatsı namazını kıldı.

BİTLİS

Bitlis Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Bitlis Valiliğinin koordinesinde il merkezindeki Beşminare Kız Yurdu'nda misafir edilen depremzedelerin de katıldığı programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler seslendirildi.

İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin dua etmesinin ardından katılımcılara kandil simidi ikram edildi.

Programa, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve davetliler katıldı.

Bitlis Müftülüğünce de Hacı Mehmet Şirin ve Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, depremler de hayatını kaybedenler için dua edildi.

KONYA

Konya'daki Mevlana Müzesi yanında bulunan Sultan Selim Camisi'nde kandilde yoğunluk oluştu.

Camide namaz öncesi vaaz dinleyen vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler ile tüm İslam alemi için dua etti.

Çıkışta cemaate, belediye tarafından hazırlanan kandil simidi ve şeker dağıtıldı.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar İl Müftülüğünce Paşa Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Camiye gelen vatandaşlar da namaz kılıp dua etti.

Namazın ardından vatanaşlara lokma ikram edildi.

AKSARAY

Aksaray'da vatandaşlar yatsı namazında camileri doldurdu.

Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki tüm camilerde kandil programı düzenlendi.

Ulu Cami'deki program sonrasında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

KARAMAN

Karaman'da Aktekke Camisi'nde düzenlenen programa katılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi.

Programda, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Cami çıkışında ise vatandaşlara şeker ve kandil simidi dağıtıldı.

MUŞ

Zafer Mahallesi'ndeki Çağlayan Camisi'nde akşam namazı sonrası düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, depremzedeler için dua edildi.

UŞAK

Uşak'ta kent genelindeki camilerde, Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Özdemir Mahallesi'ndeki Ulu Cami'nde, Kur'an-ı Kerim okundu ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Vatandaşlar kandil programının ardından yatsı namazını kılıp camiden ayrıldı.

NEVŞEHİR

Nevşehir'deki camilerde, Kur'an-ı Kerim okundu, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için dua edildi.

Kurşunlu Camisi'ndeki programda, din görevlilerince mevlit ve ilahiler okundu.

SİVAS

Sivas'taki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Tarihi Ulu Cami'de din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'in ardından, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Kandil programının sonunda cemaate mevlit şekeri dağıtıldı.

NİĞDE

Niğde'deki camilerden Miraç Kandili dolayısıyla programalar düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, Miraç Kandili'yle ilgili sohbet edildi.

KIRŞEHİR

Kırşehir Hoca Ahmet Yesevi ve Ahi Evran Veli camilerinde Miraç Kandili programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ndeki programda mevlit ve ilahiler okundu.

İl Müftüsü Mehmet Yaman, programda Miraç Kandili ve önemini anlattı.

Programda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler ve şehitler için dua edildi.

KAYSERİ

Kayseri İl Müftülüğü tarafından tarihi Hunat Camisi'nde düzenlenen programda, Miraç Kandili'nin Müslümanlar için önemini anlattı.

Kur'an-ı Kerim okundu ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Vatandaşlar kandil programının ardından yatsı namazlarını kılıp camiden ayrıldı.

KIRIKKALE

Kırıkkale'de Nur Cami ve Külliyesi'nde düzenlenen Miraç Kandili programında, Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından vaaz verildi. Yaşar, vaazın ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etti.

YOZGAT

Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camisi'nde düzenlenen Miraç Kandili programında Kur'an-ı Kerim okundu, depremzedeler için dua edildi.

Namaz sonrası Yozgat Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarınca vatandaşla çeşitli ikramlarda bulunuldu.

SAKARYA

Sakarya kent genelindeki camilerde, Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

Camileri dolduranlar "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Serdivan ilçesindeki Sapak Camisi'ne gelenler de namaz sonrası dua etti.

KOCAELİ

Kocaeli'de başta tarihi Fevziye, Yeni Cuma ve Orhan camileri olmak üzere kentteki camilerde Miraç Kandili idrak edildi.

Akşam ezanından itibaren camilere gelen vatandaşlar, namaz kıldı. Camilerde, hem kandil dolayısıyla hem de depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

KARABÜK

Karabük'te de Miraç Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Kent genelindeki camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini paylaştı.

Merkez Esentepe Yeşil Camisi'ne gelenler, namaz kılıp dua etti.

Programda, depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Namazın ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.

ZONGULDAK

Miraç Kandili, Zonguldak'ta idrak edildi.

Kentte, Abalı Camisi'ne akın eden vatandaşlar, ilk olarak depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

Camide Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Cami çıkışında ise vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Vatandaşlar kandil programının ardından yatsı namazlarını kılıp camiden ayrıldı.

BARTIN

Bartın'da Miraç Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde gerçekleştirilen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Merkez Şadırvan, Arap, Orta, Orduyeri, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip, Esentepe, Bilal-i Habeş'i ve Aşağı camilerini dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Yatsı namazının ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.

BOLU

Bolu'da da Miraç Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Büyük Cami Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt Camisi'ne gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Yatsı namazının ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.

DÜZCE

Düzce'de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Kentte bulunan Merkez Büyük Cami'deki programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için ise akşam namazının ardından dua edildi.

Yatsı namazı öncesi vatandaşlara camide ikramlarda bulunulurken, cami çıkışında ise lokum dağıtıldı.