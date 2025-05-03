Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. Padişahı Sultan 2'nci Abdülhamid'in soyundan olduklarını iddia eden 71 kişi, mirasçı tespiti için 2010'da veraset ilamı davası açtı. Mahkeme, 15 yıl sonra 71 kişinin padişahın mirasçısı olduğuna karar verdi; ancak gayrimenkullerin devrine hükmetmedi. Dayanak olaraksa 1924'te çıkarılan, "Hilafetin Kaldırılmasına ve Osmanlı Hanedanı'nın Türkiye dışına Çıkarılmasına Dair" yasa gösterildi. Söz konusu yasa, padişah mallarıyla ilgili talepte bulunulmasına engel teşkil ediyor.

'VERASET TESPİTTİR'

Karar veraset ilamını onasa da herhangi bir devir işlemi ile ilgili yetki içermiyor. Akşam Gazetesi'ne konuşan avukat Halil Çakır, "Toplumda mirasçılık belgesi ya da veraset ilamı olarak bilinen davalar aslında mirasçılığın tespiti davalarıdır. Bu tip davalarda mahkeme yalnızca mirasçıları belirler, kararla birlikte mirasın intikali yönünde hüküm kuramazlar" dedi. Avukat Dilek Yüksel de veraset ilamı davalarının tespit davası olduğunu; eda davası olmadığını belirterek, "Yani taraflar arasındaki başka bir itilaf hakkında karar veremez" dedi.

TÜM MALLARI MİLLETİN

Yüksel şöyle devam etti: 1924'teki yasaya göre Osmanlı padişahının malları millete geçiyor. Kanun maddesinde, "Osmanlı imparatorluğunda padişahlık etmiş kimselerin Türkiye Cumhuriyeti arazisi içinde tapuda kayıtlı malları millete intikal etmiştir" şeklinde ifade etdilen için padişahın kanundan önce ölmesi bir şey ifade etmez. Yani Abdülhamid'in torunları bu yasaya göre hak talep edemez.

'TORUNLARI DEVİR HAKKINI YASADAN ÖNCE KAZANDI'

İsmini vermek istemeyen mirasçıların avukatı, yasadaki "Padişahın mal varlığı milletindir" ifadesine dikkati çekerek şöyle konuştu: Tapuda ne kadar 2. Abdülhamit yazan mal varsa hepsi maliye hazinesi üzerine geçiyor. Abdülhamit de 1918'de yasadan önce ölünce bu yasa mirasçıları bağlamıyor. Bu hak mirasçılarındır.

MİRASÇILARIN HAK TALEP ETTİĞİ TAŞINMAZLAR ŞÖYLE:

Galatasaray Adası

Bakırköy'de 70 dönüm arazi

Beykoz 30 dönüm arazi

Kartal 30 dönüm arazi

Kağıthane'de 20 dönüm arazi

Veliefendi Çayırı

Dolmabahçe'de 30 dönüm bostan

Nişantaşı'nda iki konak

Şişli, Çatalca, Çekmece ve Geyve'de çok sayıda çiftlik,

Galata'da değirmen arsası

Kabataş Meydanı

Horhor'da konak ve 5 dönüm arsa

Beşiktaş Serencebey'de 2 dönüm bağ

Aydın, Antakya, Kilis'te çok sayıda çiftlik ve arazi