Olay, Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak'ta bulunan 5 katlı aile apartmanının son katında meydana geldi. İddiaya göre, miras paylaşımı yüzünden kardeşi Z.G. ile husumetli olduğu belirtilen M.G., Z.G.'nin yaşadığı daireye geldi. O sırada evde olmayan Z.G.'nin eşi M.G. ile karşılaşan M.G., yengesiyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce M.G., yanında getirdiği tabancayla yengesi M.G. ve yeğeni F.G.'ye ateş etti. Silah seslerini duyarak yukarı çıkan diğer yeğeni E.B.T.'ye de ateş eden şüpheli, ardından binanın 1. katına inerek E.B.T.'nin yaşadığı dairede eşi B.T.'ye ateş etti. Kurşunlar B.T.'ye isabet etmezken, evde bulunan 5 yaşındaki S.T. ve büyükanne Ş.U., B.T. tarafından pencereden dışarı çıkarılarak kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli M.G.'yi olay yerinden kaçamadan yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yenge M.G. ve oğlu F.G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan E.B.T. ise ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çerkezköy Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel de olay yerine gelerek ekipleri yönlendirdi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı tahkikat sürüyor.