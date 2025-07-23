Miras kavgası! Yeğenini tüfekle öldürdü

Olay, Tavas ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı zamanda komşu olan Dayı Ramazan G. (74), ile yeğeni Osman Karaalp (44), evlerinin önündeki sokakta aralarında geçmişten gelen malvarlığı husumeti nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle dayı ve yeğenin kavgasına Ramazan G.'nin eşi Elif G.'de dahil oldu. O sırada zihinsel sorunları da bulunduğu öğrenilen Osman Karaalp, yol kenarındaki odun yığınları arasından eline aldığı bir odun ile dayısı Ramazan G., ile yengesi Elif G.'yi darp etmeye başladı. Kavga sırasında eşinin başına aldığı darbe sonucu yere yığıldığını fark eden Ramazan G., evinden aldığı tüfekle tekrar olay yerine geldi. Ramazan G., burada Osman Karaalp'e doğru ateş açtı.

Ramazan G.'nin açtığı ateş sonucu Osman Karaalp, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Osman Karaalp'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kavgada ağır yaralanan Elif G., ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tavas Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi tamamlanan Elif G., Denizli'ye sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitiren Osman Karaalp'in cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı Morgu'na kaldırıldı. Elif G.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, Ramazan G., ise Tavas Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.