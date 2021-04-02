Miras kavgasında kan aktı: Bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA 02 Nisan 2021 Cuma 14:41 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 14:41

Laleli Mahallesi 4565 Sokak'ta oturan Cemal Çınar ile çocukları, damadı ve geliniyle miras meselesi yüzünden tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Cemal Çınar, evden aldığı bıçakla çocukları Muammer, Mustafa, Gülsever ile gelini Döndü ve damadı Süleyman Çınar'ı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Döndü Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, Cemal Çınar'ı gözaltına aldı.