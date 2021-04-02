İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Nisan 2021 Cuma / 20 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0727
  • EURO
    9,5345
  • ALTIN
    450.296
  • BIST100
    1430.24
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Miras kavgasında kan aktı: Bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Güncel

Miras kavgasında kan aktı: Bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Aksaray'da miras meselesi yüzünden çıkan kavgada, bir kişi, gelinini öldürdü, 3 çocuğu ve damadını yaraladı. Ekipler, Cemal Çınar'ı gözaltına aldı.

AA02 Nisan 2021 Cuma 14:41 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 14:41
ABONE OL

Laleli Mahallesi 4565 Sokak'ta oturan Cemal Çınar ile çocukları, damadı ve geliniyle miras meselesi yüzünden tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Cemal Çınar, evden aldığı bıçakla çocukları Muammer, Mustafa, Gülsever ile gelini Döndü ve damadı Süleyman Çınar'ı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Döndü Çınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, Cemal Çınar'ı gözaltına aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.