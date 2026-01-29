Mirziyoyev Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAVALİMANINDA KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Esenboğa Havalimanın'da karşıladı.

ÇOK SAYIDA ALANDA İŞ BİRLİĞİ MASADA

Ziyaret kapsamında, Ankara'da Başkan Erdoğan ile Mirziyoyev'in başkanlığında Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin Dördüncü Toplantısı düzenlenecek. Toplantıda, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve stratejik iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar ele alınacak.

ÇOK SAYIDA ANLAŞMA İMZALANACAK

Görüşmeler çerçevesinde, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirecek bir dizi belgenin imzalanması öngörülüyor. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de liderler arasında kapsamlı şekilde değerlendirileceği bildirildi.

ÖZBEKİSTAN'DAN YARDIM ELİ

Ziyaret vesilesiyle, 2023 Şubat ayında Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından Özbekistan'ın katkılarıyla Hatay'da inşa edilen konutların, canlı bağlantı yoluyla açılışı gerçekleştirilecek.