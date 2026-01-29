İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2026 Perşembe / 11 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4272
  • EURO
    52,0725
  • ALTIN
    7708.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mirziyoyev Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Güncel

Mirziyoyev Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı.

HABER MERKEZİ29 Ocak 2026 Perşembe 15:46 - Güncelleme:
Mirziyoyev Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAVALİMANINDA KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Esenboğa Havalimanın'da karşıladı.

ÇOK SAYIDA ALANDA İŞ BİRLİĞİ MASADA

Ziyaret kapsamında, Ankara'da Başkan Erdoğan ile Mirziyoyev'in başkanlığında Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin Dördüncü Toplantısı düzenlenecek. Toplantıda, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve stratejik iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar ele alınacak.

ÇOK SAYIDA ANLAŞMA İMZALANACAK

Görüşmeler çerçevesinde, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirecek bir dizi belgenin imzalanması öngörülüyor. Ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de liderler arasında kapsamlı şekilde değerlendirileceği bildirildi.

ÖZBEKİSTAN'DAN YARDIM ELİ

Ziyaret vesilesiyle, 2023 Şubat ayında Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından Özbekistan'ın katkılarıyla Hatay'da inşa edilen konutların, canlı bağlantı yoluyla açılışı gerçekleştirilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Müşteri kılığında kuyumcu soygunu: Olay anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.