Misafir süsüyle evlere girdiler: Yüz binlerce liralık vurgun yaptılar

Adana'da iki kadın hırsız misafir süsü vererek girdikleri 5 apartman dairesinden 700 bin TL değerinde altın ve döviz çaldı. Yakalanıp tutuklanan iki şüphelide 'Eski bir arkadaşımızı ziyarete gitmiştik, hırsızlık yapmadık.' savunması yaptıkları öne sürüldü.

IHA22 Aralık 2025 Pazartesi 10:11
Olay, 29 Kasım'da Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İ.G.(32) ve İ.Y. (26) yüzlerini eşarp ve güneş gözlüğü kullanarak gizledi. Ardından iki kadın misafir gibi bir apartmandan içeri girdi.

MİSAFİR SÜSÜYLE EVLERE GİRDİLER

Ardından 7'inci kata çıkan iki kadın, U.Ş.'ye ait evin kapısını zorlayarak içeri girdi. Kadınlar burada 5 bin TL ve 3 bin TL değerinde 2 kol saati çalarak çıktı. Bir alt kata inen şüpheliler bu seferde K.K.'ın evine girdi. Şüpheliler buradan 50 bin TL değerinde altın çalarak kaçtı.

YÜZ BİNLERCE LİRALIK VURGUN YAPTILAR

Aynı kadınlar farklı tarihlerde 3 ayrı apartman dairesinden daha aynı yöntemle hırsızlık yaptı. Kadınlar yaptığı 5 farklı hırsızlık olayında 700 bin TL değerinde; altın, döviz ve ziynet eşyası çaldı.

2 KADIN ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhbarlar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Söz konusu 2 kadın şüpheli saklandıkları adreslerde yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde, "Eski bir arkadaşımızı ziyarete gitmiştik, görüntülerdeki biziz ama hırsızlık yapmadık" dedikleri öne sürüldü.

Binada arkadaşları olmadığı da tespit edilen, yaptıkları hırsızlıkların ardından bir sokak satıcında basküle çıkıp tartıldıkları güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

