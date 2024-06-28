Misafirliğe gitti... Karısına taciz eden ev sahibini öldürdü

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Şişli Bozkurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 yıldır bir binanın giriş katında yaşayan Moğolistan uyruklu Turbold Sartuul A. (55) ve eşi Darkhiduren B.A.'nın (48) evine Moğolistan uyruklu Amarsanaa Buldaa (64) ve eşi B.K. akşam yemeğine geldi. İki aile birlikte yemek yiyerek alkol aldı. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde Buldaa, Turbold Sartuul A.'ya para vererek dışarıdan alkol almasını istedi.

EŞİNE SALDIRAN ADAMI SIRTINDAN BIÇAKLADI



Bunun üzerine parayı alan adam markete gitti. O esnada Buldaa, kendi eşinin de hava almak için dışarıya çıkmasını fırsat bilerek iddiaya göre arkadaşının eşine belinden sarılarak cinsel tacizde bulunup, zorla yatak odasına götürdü. Kadının direnmesi üzerine aralarında arbede çıktı. Buldaa'nın tecavüz girişiminde bulunduğu kadın, kafasını duvara çarparak bayıldı. O esnada marketten eve dönen adam, gördüğü manzara karşısında adeta çılgına döndü. Adam, Buldaa'yı eşini döverken görünce masadan aldığı ekmek bıçağını sırtına sapladı. Ağır şekilde yaralanan Buldaa, olay yerinde hayatını kaybetti.

KELEPÇELİ BEKLERKEN KAHKAHA ATTI



Sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Buldaa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Elleri kanlı olan Turbold Sartuul A., ters kelepçe yapılarak etkisiz hale getirildi. Şahsın bina içerisinde kahkaha attığı anlar ise kameralara yansıdı.

"EVE GELEN MİSAFİRLERDEN BİR TANESİ ÖLDÜRÜLMÜŞ"



Ev sahibi Hanifi Yıldız, "Gece saatlerinde kavga sesi, gürültüsüne bina olarak uyandık. Aşağıya indiğimizde alkolün etkisinde daire sakinleri, yanlarında 2 misafir, bayağı kendilerini dağıtmışlar. Daha sonra polis ekipleri geldi, durumu gördüler. Daha sonra olayın akabinde sabah saatlerinde cinayet şüphesiyle ambulans ve polis ekiplerini çağırdık tekrar. Buraya geldiler. Geldiklerinde karşılaştığımız manzara kötüydü. Ondan sonra olay yeri inceleme, savcılar geldi. Tüm incelemeleri yaptılar, cinayet olduğu anlaşıldı. Bunun ardından cinayete neden olan kişi kelepçelenerek polis merkezine götürüldü. Nedenini tam bilmiyoruz. Bunlar Moğalistanlı insanlar. Bizim kiracılarımızdı, karı koca oturuyorlardı. Kavganın sebebi ne ya da cinayetin sebebi ne bilmiyoruz. Eve gelen misafirlerden bir tanesi öldürülmüş sırtından bıçaklanarak" diye konuştu.

"AYAKTA DURAMIYORDU VE GÜLÜYORDU, HALA ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİ"



Levent Ceylan ise, "Sabah 8'de ben salonu açtım. Pembe binanın orada kalabalık vardı. Sonra sokakta esnaf ağabeylerimizden bilgi aldık. Gece alkol çok içilmiş. 4 kişilermiş evde. Bunlar karı koca ve 2 kişi daha yanlarında varmış, aynı evin içerisinde kalıyorlar. Kiracı bunlar. Esnafın anlattığına göre gece çok ses olmuş. Sonra komşuları havaya ateş etmiş. Neden böyle bir şey yapmış onu anlamadım. Sesten dolayı herhalde. Adam diğer arkadaşını öldürmüş bıçakla, kadın arkadaşlarını da yaralamış galiba. Polisler arkadaşı götürürken ayakta duramıyordu ve gülüyordu, hala alkolün etkisindeydi. Olay yeri ekibi geldi, cenaze çıkarıldı. Birkaç saat sokağı kapattılar. Adam gözaltına alındı. Öldüren sahış kiracı, öldürülen misafir olan. Karısıyla beraber yaşıyormuş. Bu arkadaşları yeni yeni gelmeye başlamış buraya" dedi.

KARI-KOCA ÇİFT ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemeleri sonrasında Buldaa'nın cenazesi, Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayda kullanılan bıçağa ise polis tarafından el konuldu. Gözaltına alınan karı-koca çift, polis tarafından emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan çift, "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.