  • Misafirlikte ortadan kayboldu: 8 yaşındaki otizmli Fırat aranıyor
Misafirlikte ortadan kayboldu: 8 yaşındaki otizmli Fırat aranıyor

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde haber alınamayan otizmli çocuk için arama çalışması başlatıldı.

AA27 Mart 2026 Cuma 10:01
Malatya'dan Çelikhan ilçesine bağlı Doğanlı Köyü'ndeki yakınlarının yanına ailesiyle misafirliğe gelen 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel, dün evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

Evin yakınında bulunan dere yatağında jandarma, UMKE, polis dalgıç ekipleri ile arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çok sayıda ekibin katıldığı arama kurtarma çalışması dere yatağı ile sulak alanlarda sürüyor.

Çalışmalarda iz takip köpeği ile dron da kullanılıyor.

Otizmli çoğun amcası Mehmet Hüseyin Temel, gazetecilere, ekiplerin sahada çalışma yaptıklarını ve bir an önce yeğenin bulunması için dua ettiklerini söyledi.

  • otizmli çocuk
  • arama çalışması
  • Çelikhan

